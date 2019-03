SOS Villages : Cuq-Toulza reprend vie à travers la réouverture de son épicerie

Depuis mai 2018, les habitants de Cuq-Toulza étaient obligés de faire leurs courses en dehors de la ville. Après presqu'un an, l'épicerie du village a finalement repris ses activités grâce à un couple toulousain. Le maire de Cuq-Toulza était l'un des acteurs principaux de cette acquisition, voulant à tout prix redonner vie à sa commune. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.