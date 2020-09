SOS villages : dans le Doubs, une auberge cherche un repreneur

Entre forêt et rivière, l'auberge du "Moulin du Plain" attire les pêcheurs depuis près de 60 ans. Les amoureux de la nature font en effet vivre ce commerce. Il faut dire que l'endroit possède déjà tous les atouts pour séduire les visiteurs. Par ailleurs, les propriétaires ont su fidéliser sa clientèle au fil des années. Seulement, ils souhaitent passer la main et espèrent trouver un repreneur grâce à SOS Villages. Ils sont également prêts à l'accompagner pour démarrer sa nouvelle vie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.