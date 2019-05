SOS Villages : le dernier commerce de Plouguerneau a trouvé un repreneur

La mairie de Plouguerneau a publié une annonce sur le site de SOS Villages pour tenter de trouver un repreneur pour le dernier commerce de la ville. Intéressé par cette annonce, un couple originaire de Nancy a décidé de le reprendre. Eric et Corine sont plutôt fiers de leur nouvelle vie d'épiciers. Et depuis sa réouverture, la supérette ne désemplit pas. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.