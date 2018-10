SOS Villages : la dernière épicerie de proximité de Lilia cherche son repreneur

A Plouguerneau, dans le Finistère, le bourg de Lilia Hervé compte près de 2 000 habitants et possède des atouts touristiques. Sa supérette, dernier commerce alimentaire de proximité, a fermé depuis janvier 2018. Via l'opération SOS Villages sur TF1, la mairie de Plouguerneau espère trouver le candidat idéal pour reprendre et faire revivre ce magasin auquel les Plouguernéens sont attachés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.