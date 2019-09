SOS Villages : des Corses sauvent une épicerie bretonne

Près d'un mois après sa fermeture, la supérette du village de Rosnoën, dans le Finistère, rouvre ses portes. Elle a été reprise par un couple corse qui est tombé sous le charme de la Bretagne. Un soulagement pour les 900 habitants du village pour qui ce commerce est un indispensable au quotidien. Cette reprise a pu se faire grâce à l'annonce postée par l'ancien gérant et le maire de Rosnoën sur le site de SOS Villages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien.