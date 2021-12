SOS Villages : des médecins recherchés dans la Creuse

À Saint-Dizier-Masbaraud (Meuse), les 1 300 habitants apprécient leur vie à la campagne et ne manquent de rien, ou presque. En effet, l'actuel médecin doit partir à la retraite l'été prochain, et la municipalité lui cherche un successeur. Le futur généraliste, dont le loyer d'habitation pourrait être pris en charge, travaillera au sein d'une maison de santé dans un village où le médecin de campagne reste une figure importante. Les habitants sont reconnaissants et pour eux, les professionnels de santé sont parfois obligés de se déplacer. "Ils ont très peur de partir à l'hôpital ou de devoir aller à la maison de retraite", explique Carine Vitte, infirmière libérale. L'autre maison de santé de la commune de Bourganeuf craint également de vivre la même situation. Ici, l'un des quatre généralistes partira à la retraite dans deux ans, avec des conséquences sur la vingtaine de professionnels de santé qui y travaillent. Mais les habitants veulent garder espoir et misent sur les atouts de leur campagne. TF1 | Reportage C. Parédés, E. Sarre