SOS Villages : des photos pour raconter l’histoire des habitants

Il a immortalisé les moments de vie les plus importants des habitants. En 25 ans, Damien Leroy a réalisé des milliers de photos. Il a su mettre à l'aise les Lectourois pour saisir leurs plus beaux portraits. Mais à présent, le photographe part à la retraite. Et pour que sa boutique ne devienne pas un vieux cliché, il souhaite trouver un repreneur au plus vite. Ce passionné l'assure, la photo a de l'avenir. Entre les agrandissements, les clichés de vacances et les livres photo, ses imprimantes tournent toute la journée. Pour ses clients, pas question d'accumuler les clichés sur le téléphone ou sur un vieux disque dur. Le studio est vendu clé en main. Ces imprimantes et logiciels de montage redonnent vie à de vieux tirages. Damien Leroy travaille la couleur de ses anciennes photos et les agrandit. Et pour convaincre un futur repreneur, le photographe tient à nous montrer ses créations. La ville médiévale de Lectoure est une source d'inspiration. Sa cathédrale, sa tour et ses vieilles pierres séduiront tous les amoureux de la photographie. TF1 | Reportage M. Chaize, C. Bélard