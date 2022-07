SOS Villages : deux commerces sauvés dans la même commune

Les travaux de l'épicerie-restaurant sont presque terminés. Dans un mois, Manon et Mandy ouvrent le petit commerce de leur rêve. Elles recherchaient un coin tranquille et convivial et sont tombées amoureuses de ce petit village de la Vienne. Le couple a tout quitté pour s'installer ici. Elles travaillaient déjà toutes les deux dans la restauration dans le nord du pays. Ici, elles vont proposer un restaurant, une épicerie et même un relais postal. Une excellente nouvelle pour les habitants, sans commerce de ce type depuis six ans. Rien n'aurait été possible sans la visibilité qu'offre SOS Villages. Déjà en février, la boulangerie avait rouvert après un an et demi de fermeture. C'est grâce au site que Carole et Richard s'étaient lancés dans l'aventure. Aujourd'hui, ils ne regrettent absolument pas leur choix. D'ailleurs, les habitants se montrent tous très reconnaissants. Bientôt fort de ses nouveaux commerces, le village espère attirer de nouveaux habitants. TF1 | Reportage T. Copleux, T. Bruck