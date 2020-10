SOS Villages : devenir un roi de la frite, ça vous tente ?

"La Bonne Bouffe" est le seul endroit de Travecy (Aisne) qui sert encore à manger midi et soir. On y vient surtout pour les meilleures frites. Mais aujourd'hui, le propriétaire, Hervé Gombart, a des envies de Sud et a craqué pour un commerce dans le Gard. Pour 70 000 euros à débattre, il est prêt à céder son commerce, à accompagner les nouveaux repreneurs, et même à leur dévoiler les secrets du métier.