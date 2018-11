SOS Villages : les difficultés administratives dans la reprise d'un commerce

En mai 2018, Jean-Marie et Céline Gomes ont rouvert un multi-service à Trespoux-Rassiels, dans le Lot. Le couple a dû faire aux difficultés administratives depuis ces six mois, étant donné que le commerce a été fermé durant une année. Le multi-service ne peut en effet proposer certains articles comme le tabac, les journaux et les timbres en raison de la lenteur des demandes administratives. Une situation qui n'a pas fait fuir le couple, qui reste déterminer à poursuivre leur aventure. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.