SOS Villages : enfin une boulangerie à Viennay !

L'arrivée de Cédric Bussemey et Maud Thivolard à Viennay a signé le retour du pain frais et des viennoiseries. Depuis un an, cette commune de 1 200 habitants n'avait plus de boulangerie. C'est donc avec joie que le couple a été accueilli dans un local aménagé par la mairie. Maud et Cédric, qui ont déjà tenu une boulangerie dans le sud-ouest, ont voulu tenter une nouvelle aventure. Après deux ans de recherche, ils ont trouvé l'annonce du maire de Viennay sur le site de SOS Villages.