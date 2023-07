SOS Villages : et si vous vendiez des souvenirs...

Comme tous les matins depuis plus de dix ans, Stéphane Crevon ouvre sa boutique, avec vue sur le port. Premier client de la journée, une habituée. Si Stéphane prend sa retraite, la boutique, elle, reste. Pour trouver des repreneurs, ce gérant a mis une annonce sur le site de SOS Villages. Sur ces 150 mètres carrés, sont vendus des vêtements, des bols, ou encore des cartes postales. Plus de la moitié sont fabriqués dans l'Hexagone. "C'est plutôt sympa de venir dans ce genre de petite boutique que d'aller dans des grandes surfaces. C'est plus agréable", témoigne une cliente. À Saint-Vaast-la-Hougue, village de 1 700 habitants, la boutique à souvenirs est un incontournable. Le port de pêche, c'est justement ça qui fait le charme de cette boutique. Cette vue, Stéphane ne s'en lasse pas. Tenir un magasin de souvenirs, pour lui, c'est aussi discuter, et parfois même, s'improviser guide touristique. À un autre commerçant maintenant d'écrire son histoire dans cette boutique de souvenirs sur le port. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby, A. Lebranchu