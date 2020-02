SOS Villages : grâce à ses indemnités de chômage, Annick reprend un restaurant en Bretagne avec sa fille

Après 30 ans de carrière dans la grande distribution, Annick Le Gardien a voulu changer de vie. Reprendre un restaurant avec sa fille et sa belle-fille était un vieux rêve. Et l'opportunité de la rupture conventionnelle lui a permis de l'exhausser. Grâce à SOS Villages, elles font désormais revivre "Le Vieux Lierre" pour les 400 habitants de Réminiac (Morbihan) et des environs. Et depuis l'ouverture de cet établissement en fin janvier, la petite entreprise familiale prospère.