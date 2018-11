SOS Villages : ils sont heureux d'avoir repris l'unique restaurant de Thury

Chez "Johann et Johanne", les clients se sentent comme à la maison. Pour le couple Mouniau, l'aventure a débuté grâce à une annonce sur le site de SOS Villages. Pour 900 euros seulement, la famille recevait les clés du restaurant et d'un logement personnel sans besoin d'investir. Un nouveau départ réussi. Les réservations s'enchaînent chez "Johann et Johanne" et leur cuisine est très appréciée de tous. Le maire du village ne regrette pas d'avoir misé sur le duo. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.