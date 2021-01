Reprise d'une épicerie en Bretagne

Au-delà de sauver des commerces, SOS Villages se veut aussi être l'occasion pour certains de changer de vie. C'est ce qu'a fait un couple de Camarguais séduit par une annonce. Ils ont tout quitté pour reprendre une épicerie dans le bourg de Guitté et goûter aux spécialités locales. Dans cette commune de 700 habitants, cette épicerie est le troisième commerce, avec le salon de coiffure et le bar, fermé à cause de l'épidémie. Valérie Erneco a vu l'annonce sur le site pendant le premier confinement. Ça a été un véritable coup de foudre, sans compter que la campagne bretonne contrastait avec son ancienne vie de citadin. Avec son compagnon Alain, ils ont repris le commerce en septembre dernier. Depuis, les affaires marchent bien et elle connaît presque tous les prénoms des habitants. D'ailleurs, ces derniers les ont très vite adoptés. Le couple leur aurait apporté le soleil de Camargue