SOS Villages : Isabelle et Pascal ont pris un nouveau départ dans le Morbihan

Isabelle et Pascal, un couple de quinquagénaires, ont quitté le Maine-et-Loire pour le Morbihan afin de changer de cadre de vie en reprenant une épicerie. Aidés par les Chambres de commerce et Pôle emploi, l'assistante de direction et l'éducateur sportif ont préparé ce projet pendant deux ans. Entre formation et prêt bancaire, les démarches ont bien été étudiées. De plus, la ville a fourni une partie du matériel et le bâtiment pour faciliter l'installation des nouveaux gérants.