SOS Villages : Isola accueille ses nouveaux boulangers

Au cœur de l'arrière-pays niçois, le petit bourg d'Isola. Ce village a son restaurant, son épicerie, et depuis le 1er juillet, de nouveau sa boulangerie. À l'intérieur, Sarah s'occupe de la vente. Clément Wenger, le boulanger, prépare des sandwichs. Et pour cet Alsacien, il faut encore s'habituer à l'utilisation de produits bien d'ici. Au menu ce lundi, un incontournable du Sud, le pan bagnat. Mais il n'oublie pas ses propres traditions, ce matin une flammenkueche baguette est en préparation. "On essaye de les convaincre aussi à la gastronomie alsacienne, mais aussi pour garder une part de nos racines", rapporte Clément Wenger. La gastronomie de l'Alsace et du Midi réunie, c'est toute la magie de SOS Villages. Du pain, des gâteaux, des cafés aussi, c'est une intégration réussie pour le plus grand plaisir des habitants déjà conquis. "Des jeunes qui s'installent, ça fait vraiment plaisir", exprime une habitante. C'est un plaisir partagé, et une boulangerie sauvée. L'avenir s'annonce radieux pour les nouveaux propriétaires des lieux. TF1 | Reportage K. Berg, C. Guérard