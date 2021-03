SOS Villages : Jean-Pierre a trouvé un jeune repreneur pour sa cordonnerie

Jean-Pierre Quaghebeur profite de ses derniers instants et donne quelques conseils. Après 30 ans de bons et loyaux services, il part à la retraite. Sa cordonnerie à Falaise (Calvados) est reprise et c'est un soulagement pour lui. Il se dit heureux de transmettre son entreprise et de savoir que celle-ci a perduré. Antoine Selve, 25 ans et son CAP de cordonnier en poche, sera bientôt le nouveau propriétaire. Mais d'abord, il espère profiter du savoir-faire de Jean-Pierre. "Même si je me débrouille assez bien en cordonnerie, il y a toujours des trucs que je n'aurai pas vus, que je ne connais pas et j'aurai besoin de ses 30 ans d'expérience", confie-t-il. Une transmission de savoir qui n'aurait pas été possible sans SOS Villages. Cela faisait deux ans que Jean-Pierre cherchait à vendre son entreprise avant de poster une annonce sur le site Internet. Il avait jusqu'au 30 juin 2021 pour trouver repreneur, sans quoi il aurait été obligé d'abandonner sa cordonnerie. Dans cette ville de 10 000 habitants, l'annonce de cette reprise s'est vite répandue et tous en sont ravis.