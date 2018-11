SOS Villages : l'association Relance Cévennes se bat pour les commerces du Gard et de la Lozère

Implanté dans les départements du Gard et de la Lozère, Relance Cévennes est un organisme d'accompagnement aux commerces. Il traite 80 cas de cession chaque année. Grâce aux descentes sur le terrain, cette association aide les gens à reprendre un commerce ou à déposer leurs annonces sur le site SOS Villages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.