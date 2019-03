SOS Villages : L'Elixir à Saint-Malon-sur-Mel rouvre ses portes

A travers SOS Villages, un restaurant à Saint-Malon-sur-Mel en Bretagne va rouvrir ses portes après un an d'inactivité. Le nouveau gérant vient de Normandie. Il effectue les derniers préparatifs pour la soirée d'inauguration en grande pompe ainsi que l'ouverture attendue pour le 23 mars 2019. La mairie a offert un an de loyer, le logement à l'étage, les nécessaires de cuisine et même les mobiliers en salle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.