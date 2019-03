SOS Villages : l'épicerie de Bilieu a retrouvé un repreneur en seulement quinze jours

Le commerce multi-services de Didier Kirch continuera d'animer le petit village de Bilieu, en Isère, même après son départ en retraite. Quinze jours après avoir déposé son annonce sur www.sosvillages.fr, il a trouvé un repreneur. Le changement de propriétaire sera effectif fin avril 2019. La relève est donc assurée au plus grand bonheur des 1 500 habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.