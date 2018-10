SOS Villages : l'épicerie du village de Montferrier recherche un repreneur

Dans la commune de Montferrier, les commerces ferment les uns après les autres, sauf l'épicerie d'Odile Gaudonville. Mais cette dernière souhaite prendre sa retraite à la fin de l'année. Cela attriste beaucoup ses clients, car son commerce est rempli de trésors. Il faut dire qu'on trouve de tout : produits du terroir, premières nécessités, viandes à la coupe, presse et souvenirs pour les vacanciers. L'épicière travaille principalement avec des producteurs locaux. Son magasin est ouvert six jours sur sept jusqu'à 21 heures. Avec son mari Marc, Odile a posté une annonce sur le site de SOS Villages. Les habitants sont impatients de rencontrer le futur repreneur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.