SOS Villages : l'heure du premier bilan pour le couple Dumond

Participants des éditions précédentes de SOS Villages, le couple Dumond est parti de la région parisienne en janvier 2017 pour s'installer à Polignac. Ils ont rouvert une épicerie et bien que le travail demande beaucoup de temps, ils sont satisfaits de leur qualité de vie et de leur clientèle. Pour se démarquer des concurrents, ils proposent des produits artisanaux de toute la France. Ils vont même jusqu'à vendre un produit qu'ils cultivent, le safran. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.