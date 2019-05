SOS Villages : l'hôtel Chastrusse a rouvert ses portes en avril à Nadaillac-de-Rouge

Ouvert depuis presque un siècle, l'hôtel-restaurant Chastrusse cherchait un repreneur il y a six mois. Grâce à SOS Villages, un couple de Parisiens s'est lancé dans l'aventure en avril 2019 pour changer de vie, à une distance de plus 500 kilomètres. Un défi pour ces restaurateurs qui ont décidé de refaire les décorations internes de cette institution, et également le seul commerce de Nadaillac-de-Rouge, dans le Lot. Pour l'ancien propriétaire et maire de ce village de 172 habitants, c'est à la fois une bonne surprise et une fierté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.