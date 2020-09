SOS Villages : la boucherie de Saint-Martin-de-Belleville attend des repreneurs passionnés

Voilà maintenant trois générations que la boucherie de Saint-Martin-de-Belleville défend la couleur de la charcuterie de montagne. Une passion qui lui a valu la fidélité de ses clients. Mais à 67 ans, Serge Eybord et sa femme veulent prendre leur retraite. Avant de partir, ils espèrent, grâce à SOS Villages, trouver des repreneurs passionnés qui pourront continuer à faire vivre cette unique boucherie du village et de régaler les 2 500 habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.