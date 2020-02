SOS Villages : la boulangerie de Lourdoueix-Saint-Michel reprend vie

Les mairies ont bien compris que pour sauver leurs villages, il fallait sauver leurs commerces. Grâce à l'opération SOS Villages et aux municipalités, il y a de plus en plus de reprises de commerces réussies. C'est le cas de la boulangerie de Lourdoueix-Saint-Michel (Indre), l'un des derniers commerces de ce village du Berry. Elle a rouvert ses portes grâce à Jean-Guy Ternisien et Michèle Audegond. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.