SOS Villages : la boulangerie de Saint-Maurice-de-Cazevieille a trouvé un repreneur

Le couple Gleyzon a repris une boulangerie, fermée depuis trois ans, dans la commune de Saint-Maurice-de-Cazevieille, dans le Gard. C'est Patrick Bonnafoux, adjoint au maire en charge des bâtiments et de l'aménagement du village, qui a eu l'idée de mettre l'annonce sur le site de SOS Villages. La réouverture de ce petit commerce fait le bonheur des 720 habitants. Depuis, la réputation de la jeune boulangerie semble dépasser les frontières du village, car de nombreux habitants des communes voisines s'approvisionnent également chez Romain et Delphine Gleyzon.