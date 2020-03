SOS Villages : la boulangerie de Septmonts cherche un repreneur

Il ne reste plus qu'un café et un restaurant à Septmonts (Aisne). La boulangerie de la ville a fermé ses portes en décembre 2019 car son gérant avait été placé en liquidation judiciaire. Sans pistes sérieuses, la mairie a déposé une annonce sur le site de SOS Villages. Depuis, quelques visites ont eu lieu. En attendant, les élus se relaient à tour de rôle pour assurer un dépôt de pain. Une solution pratique, mais temporaire, pour les 600 habitants du village. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.