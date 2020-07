SOS Villages : la boulangerie de Tonquédec marche à merveille un an après sa reprise

Anciens ouvrier agroalimentaire et assistante d'éducation, ce jeune couple a décidé de sauter le pas et de reprendre la boulangerie de Tonquédec (Côtes-d'Armor) via l'opération SOS Villages. À peine un an après le début de leur nouvelle vie, les affaires marchent à merveille. Par ailleurs, les habitants les ont rapidement adoptés. Une implantation réussie aussi bien pour eux que pour leurs enfants qui ont intégré la petite école du village.