SOS Villages : la célèbre "Croustade Mirandaise" cherche un repreneur

À Mirande, Serge et Sylvie Vidou ont fait de leur boulangerie une institution. Devenues un emblème de la gastronomie gascogne, les saveurs de "La Croustade Mirandaise" vont au-delà de la frontière du Gers. En quinze ans, ses propriétaires ont confectionné des milliers de cette pâtisserie. Ils sont prêts à céder leur commerce à 40 000 euros avec un bonus inestimable. En effet, ils s'engagent à transmettre le secret de leur recette au futur gérant, et ce, tout le temps qu'il faudra. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.