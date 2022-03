SOS Villages : la commune de Quintin cherche un repreneur pour son hôtel

On a tenté de suivre Nathalie Richard pendant son service. C'était sportif. Avec la complicité de son compagnon Thierry Coisi, elle court sans jamais perdre sa bonne humeur. Ici, les habitués savent ceux qu'ils viennent chercher. "La détente, la bonne humeur, et puis manger", confie une cliente. À l'âge de la retraite, les gérants cèdent leur commerce : un relais de diligence du XVIIIe siècle. Le seul hôtel de Quintin (Côtes-d'Armor). C'est une institution dans ce petit bourg de caractère, connu pour son château et ses vieilles pierres. "Si je pouvais rester encore dix ans, je ferais dix ans ici. J'espère que ça va perdurer et que les personnes qui vont venir derrière vont apporter leurs touches personnelles", lance Nathalie. Pour les clients, voir cette adresse emblématique disparaître est impensable. L'annonce est déjà en ligne. Elle comprend le restaurant et l'hôtel à l'étage. Thierry gère les dix chambres. L'hôtel affiche complet une grande partie de l'année. L'affaire comprend aussi un logement de fonction de 120 mètres carrés. Il n'y a plus qu'à poser ses bagages. TF1 | Reportage P. Géli, A. Janssens