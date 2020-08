SOS Villages : la crêperie de Saint-Georges-Nigremont a enfin trouvé repreneur

Depuis juillet, la crêperie de Saint-Georges-Nigremont reprend vie grâce à un couple originaire du Vaucluse. Ils ont décidé de lancer leur propre affaire un peu par hasard en regardant le 13H de TF1. Pari réussi, car dans ce village, les clients sont ravis et viennent parfois de loin. Ce commerce, le seul de ce lieu prisé des touristes, a aussi pu rouvrir grâce au maire, qui a lancé la recherche de nouveaux gérants.