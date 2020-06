SOS Villages : la crêperie de Saint-Georges-Nigremont cherche un repreneur

Saint-Georges-Nigremont (Creuse) ne compte que quelques maisons. L'une d'elles est devenue un lieu incontournable pour les habitants : la crêperie, qui s'avère également être le seul commerce du village. Fermé depuis l'automne dernier, le restaurant a déjà été équipé par la municipalité et ses pièces privées rénovées pour que le futur gérant n'ait plus qu'à y travailler. Grâce à SOS Villages, la mairie espère trouver rapidement un repreneur.