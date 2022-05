SOS Villages : La Prénessaye retrouve son épicerie-bar

C'est une nouvelle vie pour Caroline Sbrzypczak et Jérémy Nolf. Grâce à SOS Villages, ce couple de Nordistes a repris l'unique commerce de la Prénessaye, petit bourg de 900 habitants. Leur boutique est une épicerie, un dépôt de pain, un bar tabac presse, bref, un multi-commerces. Grâce à cette reprise, Albert peut maintenir son rituel du matin. La convivialité, c'est exactement ce que cherchaient Caroline et Jérémy. Anciens cadres de l'immobilier, ils ont voulu changer de vie et se mettre au vert dans la campagne bretonne. "J'étais séduite par l'environnement et les bâtiments aussi qui sont absolument différents des nôtres", confie Caroline. Quant aux anciens propriétaires, ils sont maintenant de l'autre côté du comptoir. Pour Fabienne et Sébastien, c'était une évidence, il fallait mettre l'annonce sur le site internet de SOS Villages. "On a vu plusieurs personnes, mais ça a été tout de suite eux", témoigne Sébastien. Poursuivre l'aventure des petits commerces, c'est la vocation de SOS Villages. Une mission remplie avec succès dans ce petit bourg des Côtes-d'Armor. TF1 | Reportage M. Pirckher, T. Lagoutte