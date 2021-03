Une épicerie-bar-tabac a redynamisé tout un village du Lot

C'est la petite nouvelle de la maison de santé de Trespoux-Rassiels. Le docteur Nathalie Mendez-Parga a commencé son activité ici en décembre dernier. Aujourd'hui encore, elle pense à l'accueil qu'elle a reçu dans ce petit village du Lot avec émotion. "On est dans un département où les gens ont des valeurs que je ne retrouvais plus dans mon département. De plus, les gens sont gentils", confie-t-elle. A l'origine de la création de cette maison de santé, il y a l'épicerie-bar-tabac-restaurant du village, reprise grâce à SOS Villages après deux ans de fermeture. Nous avions rencontré les nouveaux gérants du lieu en 2018. Cette belle aventure en a inspiré une autre : la création de la maison de santé de Trespoux-Rassiels. La première à y exercer voilà trois ans, c'est Christelle Durand. Dans son sillage, une dizaine de professionnels de santé se sont installés dans le village, et depuis peu, une esthéticienne et une coiffeuse. Aujourd'hui, une quinzaine de professionnels sont présents à Trespoux. Leur point commun, c'est SOS Villages qui, en permettant de sauver un commerce, a redynamisé la commune.