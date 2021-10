SOS Villages : la reprise gagnante d'un tabac-presse dans le Tarn

Christine Baltar Pereira blague avec ses clients, connaît leurs prénoms et leurs petites habitudes. Difficile à croire quand on sait qu'elle a repris ce tabac-presse il y a à peine trois mois. Après avoir exercé en boulangerie, cette Tarnaise voulait sa boutique. Elle a trouvé son bonheur sur SOS Villages. L'expérience est encore mieux que dans ses rêves. "On est même content de nous. On ne s'attendait pas à vivre ça", confie-t-elle. Isolé dans le Sidobre, ce village de 1 600 habitants a la chance d'avoir son boulanger et son coiffeur. Pour les habitants, conserver le tabac-presse est essentiel. Les clients sont nombreux au rendez-vous. Heureusement, Christine peut compter sur son mari, un retraité actif et amoureux. À 54 ans, la commerçante ne manque ni d'énergie ni de projets. Elle vient de créer un rayon 100% tarnais. Un vigneron lui amène les bouteilles de rosé. Depuis une semaine, la boutique fait aussi point relais pour les colis. Une chose est sûre, le travail ne fait pas peur à ce couple, désormais comblé.