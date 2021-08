SOS Villages : la reprise réussie d’un bar-brasserie de l’Aisne

C'est le rendez-vous incontournable de tous les gourmands : de bonnes moules frites, des entrecôtes sauce maroilles et la chaleur d'une brasserie comme on les aime en Picardie. "On aime bien venir ici", "on a trop de villages justement où il manque des commerces, ce genre de lieu convivial pour pouvoir partager quelque chose", lancent les habitués. C'est donc une reprise réussie pour Michael Alibert, en cuisine, et son épouse Cindy Huart, au service. Depuis un an, ce jeune couple de trentenaire originaire de Maubeuge, plein d'envie et d'énergie, est à la tête de ce bar-restaurant dans un village de la Vallée-au-Blé (Aisne). De mémoire d'habitants, le bar a toujours existé. Mais les derniers gérants ont fait faillite. L'établissement est resté fermé pendant des mois. Le maire, propriétaire des lieux, a donc eu l'idée de poster l'annonce sur SOS Villages pour relancer l'unique commerce du village. La brasserie fait également dépôt de pain. Sa réouverture a permis l'embauche de deux salariés.