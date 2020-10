SOS Villages : la reprise réussie d'un bar-hôtel du Cantal par des Franciliens

Depuis qu'il a repris le bar-hôtel de La Mairie, Arnaud Martin affiche un sourire permanent. Non seulement l'établissement continue d'animer le quartier, mais pour lui, revenir à Chaudes-Aigues était un rêve d'enfant. Son épouse, Noor Martin, est à l'origine de ce changement. En effet, c'est elle qui a vu l'annonce sur le site de SOS Villages. D'origine marocaine, elle a dû apprendre à concocter les plats classiques de la cuisine auvergnate. Au menu : le traditionnel aligot, relevé avec des épices, safran et curcuma. Le village de Chaudes-Aigues est connu pour ses sources d'eau qui jaillissent à 82 degrés, les plus chaudes d'Europe. Au cœur du Cantal, un commerce qui se maintient, c'est toute la vie sociale qui est préservée. Si la reprise de ce commerce est une réussite, c'est également grâce aux anciens propriétaires, disponibles au moindre souci. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.