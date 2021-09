SOS Villages : la reprise réussie d’un magasin de chaussures dans le Finistère

"Trouver chaussure à son pied", l'expression n'a jamais été aussi évidente pour Céline Boulbin qui vient de reprendre la boutique de ses rêves grâce à SOS Villages. Le magasin existe depuis 35 ans. L'ancienne gérante vient tout juste de partir à la retraite et a passé le flambeau à Céline. Après quelques travaux, elle n'a rouvert que depuis deux semaines et déjà, les clients sont conquis. Avant de se retrouver derrière cette caisse, Céline a écumé de nombreux locaux, sans jamais être séduite. Il y a presque un an, son frère lui parle d'une annonce sur SOS Villages. "J'ai eu le coup de cœur directement en rentrant", confie-t-elle. Cette reprise rassure aussi énormément les habitants de Landivisiau (Finistère) sur l'avenir de leur commune. "S'il n'y a pas de magasin, si ça ne se renouvelle pas, qu'est-ce qui va rester ?", s'interroge une cliente. "Alors de voir une jeune s'installer, c'est génial", rajoute-t-elle. Elle peut se rassurer, Céline n'est pas prête de lever le pied !