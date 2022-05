SOS Villages : la reprise réussie d'un restaurant en Gironde

Derrière un château médiéval, entouré par des vignes, voici Budos, petit village de 700 habitants dans le sud de la Gironde. Loïc Poilvé-Capra et sa compagne Laurine viennent de La Réunion. Ils ont fait plus de 9000 km pour reprendre le seul restaurant du village. Si à Budos, la météo n'est pas exactement la même que sur une île, grâce à sa cuisine, le couple peut faire monter la température et dépayser ses clients. "J'espère de tout cœur que ça va marcher pour eux, car ils sont jeunes et gentils. Ils amènent de la vie. C'est formidable", lance une cliente. Éric arrive directement des vignes pour une petite pause déjeuner avec sa femme. Sans restaurant, il n'y avait plus de lieu pour se retrouver entre voisins ou amis. Un plaisir partagé, le couple s'est tout de suite senti adopté par les habitants du village. Pour les plus motivés, Loïc et Laurine proposent des soirées karaokés certains vendredis soir afin de faire chanter Budos jusqu'au bout de la nuit. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Arfel