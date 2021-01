Une boulangerie est reprise dans la Somme

A Quevauvillers, il flotte une odeur de croissants et de pains frais, mais surtout un parfum de renouveau. Dans le village, il y a une supérette, une boucherie et un café, mais la boulangerie, elle, était en liquidation judiciaire. Alors, lorsque celle-ci a rouvert ses portes en juin dernier, c'était un soulagement. Derrière le comptoir, il y a Claire Levasseur, 29 ans et Lilloise d'origine. Cette nouvelle propriétaire des lieux a très vite été adoptée par les plus de 1 500 habitants de la commune. C'est grâce à l'opération SOS Villages et à une annonce déposée sur le site qu'elle et son époux, Antonin Levasseur, se sont lancés dans l'aventure. Pour eux, c'était un rêve et un pari : celui de lancer leur première entreprise. Le couple a investi plus de 120 000 euros pour acheter le fonds de commerce et du nouveau matériel. De trois salariés, ils sont passés à sept. Dans ce lieu, tout est fait maison avec des produits locaux, et c'est un succès. En huit mois, leur chiffre d'affaires dépasse déjà toutes leurs espérances. Une réussite qui donne l'eau à la bouche et régale tous les gourmands de Quevauvillers, mais aussi des villages alentours.