SOS Villages : la reprise réussie d'une épicerie de Haute-Garonne par une famille de Ch'tis

Plus de 8 000 commerces sont encore disponibles sur le site de SOS Villages mais beaucoup d'autres ont déjà trouvé repreneur. Parmi eux, l'épicerie multiservice de Caignac (Haute-Garonne), qui a été reprise par une famille de Ch'tis. Leur but était de redynamiser le village tout en créant un lien social à travers ce commerce. Même si ces nouveaux propriétaires ont souffert du confinement, ils ont pu compter sur la confiance des habitants. Depuis, c'est devenu un lieu de rencontre et de partage.