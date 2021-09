SOS Villages : la supérette de l'île de Hoëdic cherche un repreneur

À une heure du continent, Hoëdic, 160 habitants, ne compte qu'une seule épicerie. C'est aussi un lieu de vie pour les îliens. À la barre depuis 28 ans, Jean-Marc Blanchet et Françoise Pacreau partiront bientôt à la retraite. Il y a quelques jours, ils ont publié une annonce sur le site de SOS Villages dans l'espoir de trouver un ou plusieurs repreneurs. "J'aimerais bien que ça continue et trouver des gens qui prennent ça à cœur", lance Françoise, la cogérante. Les habitants de Hoëdic espèrent que Françoise et Jean-Marc trouvent un repreneur. D'ailleurs, pour les îliens, cette supérette est indispensable. "C'est très important, car il n'y a que celle-ci et puis on y trouve de tout. Sinon, on est obligé de commander les courses ou d'aller sur le continent pour faire les achats", explique une dame. En plus des habitants, ce commerce profite aussi aux milliers de visiteurs qui viennent sur l'île à la belle saison. Une destination touristique réputée pour son panorama unique et ses plages de sable fin qui a tout de suite séduit Françoise. Le couple restera sur Hoëdic une fois leur commerce vendu.