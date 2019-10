SOS Villages : l'association Tous Repreneurs aide à la reprise ou à la création d'entreprise

D'ici cinq à dix ans, 600 000 entreprises seront à reprendre dans l'Hexagone, dont 80% se trouvent dans les milieux ruraux. C'est en ce sens que l'association Tous Repreneurs, spécialisée dans la région Grand Est, recrute et forme des demandeurs d'emploi. Ceci, dans le but de les aider à reprendre ou à créer des commerces dans les villages. Le dispositif sera généralisé dans tout le pays, avec comme objectif d'orienter 1 000 personnes par an vers un emploi qui correspond à leur envie et leur talent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.