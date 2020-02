SOS Villages : l'auberge de Lieuche cherche repreneur

Perchée à 880 mètres d'altitude, Lieuche est l'une des plus petites communes des Alpes-Maritimes. Depuis décembre dernier, l'auberge "Lou Nieu d'Aigle", le seul commerce du village, a été fermée et n'a pas encore trouvé de repreneurs satisfaisants. Construit en 2017, le local est quasi neuf et est très bien équipé. Un établissement clé en main qui ne demande qu'à revivre pour un loyer de 360 euros par mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.