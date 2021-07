SOS Villages : le bazar de plage à Lions-sur-Mer cherche un repreneur

À Lions-sur-Mer (Calvados), l'emplacement d'un bazar de plage est idéal face à la mer entre marchands de glaces, manège et restaurants. Robert est le doyen parmi les commerçants de la promenade et il aimerait céder sa boutique à la fin de la saison. "30 ans de service sur la plage, je n'ai jamais profité de l'été", confie-t-il. "J'ai 63 ans, je vais partir en retraite. Il faut laisser la place", ajoute-t-il. Ce tabac bazar de plage est ouvert tous les jours. On y achète surtout des cigarettes, mais on y trouve également tout ce qu'il faut pour passer de bonnes vacances. Robert trouvera toujours de quoi faire votre bonheur. Un magasin qui plaît à toutes les générations et où les habitués ont plaisir à revenir. L'annonce est en ligne depuis trois semaines sur le site de SOS Villages. Particularité de ce commerce : il est saisonnier et n'ouvre que six mois dans l'année. Le prochain propriétaire trouvera facilement ses marques sur la côte normande. Et Robert l'assure pouvoir contempler la mer tout en travaillant. On ne s'en lasse pas.