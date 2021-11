SOS Villages : le bel exemple d’une reprise de boulangerie en Haute-Vienne

Le passage de relais officiel aura lieu le 1er décembre, mais à Saint-Amand-Magnazeix, 500 habitants, les nouveaux boulangers sont déjà presque chez eux. Fonctionnement des machines et conseils en tous genre, Gregory Auneveux est à l'écoute de Denis Collet, bientôt à la retraite après 36 ans d'activité ici. La reprise s'est faite quelques mois après la diffusion d'un reportage au 13H de TF1 pour les dix ans de SOS Villages. Comme Grégory, une trentaine de personnes de tout l'Hexagone s'étaient montrées intéressées. Et dans le village, cette arrivée ne passe pas inaperçue. Stella Leçon, elle, se dit prête à attaquer les douze heures de travail quotidien qui l'attendent. Car à part accueillir les clients, il y a aussi de quoi faire dans les villages alentour. Elle devra en effet parcourir 500 kilomètres par semaine, qui représentent les trois-quarts du chiffre d'affaires. D'ailleurs, le service est plus pratique pour les hameaux isolés. Un rendez-vous désormais incontournable que l'on attend presque aussi impatiemment que le boulanger lui-même.