SOS Villages : le café de ce village-étape de Haute-Vienne cherche un repreneur

Pour Danny et Didier Deroussen, le café de la place c'est un peu leur seconde maison. Anciens agents d'assurance, voilà 22 ans qu'ils le tiennent. Maintenant, à l'heure de la retraite, ils souhaitent vendre leur affaire. "Il y a le coin presse, le coin bar et son comptoir, et la plus grande salle avec la partie faite pour une restauration rapide. Il faut le côté sympathique avec les gens", explique Didier. L'établissement est ouvert dès 7h30 pour accueillir les habitués, mais aussi les vacanciers. Situé le long de l'autoroute A20 entre Paris et Toulouse, Bessines-sur-Gartempe est connu pour avoir été le premier village-étape de l'histoire il y a 25 ans, avec sa petite place aussi charmante que vivante. Le lieu est apprécié notamment pour sa terrasse, abritée par une bignone et une glycine, vieilles de plusieurs siècles, paraît-il. Pour trouver des acquéreurs, le couple a choisi de publier une annonce sur SOS Villages. Des murs et un fonds de commerce très bien entretenus jusque-là. Des conditions favorables pour venir s'installer dans cette petite ville de 3 000 habitants aux allures de village.