SOS Villages : "Le Charlégan", bar-épicerie de Brennilis, recherche un nouveau propriétaire

À Brennilis, le bar-épicerie "Le Charlégan" est un lieu de rencontre pour les gens du coin. Ses propriétaires, Joël et Patricia Baladine, souhaitent partir à la retraite dans un an. Mais leur commerce est indispensable pour les habitants. Le couple a alors fait appel à SOS Villages pour que cette belle histoire qui a commencé il y a seize ans puisse continuer. Tout le monde est d'ailleurs prêt à se serrer les coudes pour soutenir les repreneurs.