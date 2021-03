Reprise réussie d'une quincaillerie en Haute-Vienne

Eric et sa petite famille se sont installés à côté du château en plein centre de la commune de Coussac-Bonneval (Haute-Vienne). Venu du Var avec son épouse et ses enfants, il ne regrette pas d'avoir tenté l'aventure. Il y a presque dix ans, Eric et sa femme avaient repris la quincaillerie du village et son atelier de ferronnerie qu'ils ont ensuite transformé en bar-tabac-presse avec une partie restaurant. Un changement auquel les clients se sont bien habitués. "Ça donne de l'animation, les gens se retrouvent autour d'un café", explique l'un d'eux. Le seul vestige de l'ancien commerce qu'Eric a conservé, c'est un vieux comptoir. Car au bout de quelques années, la quincaillerie faisant moins recette, il a fallu trouver une solution, et le changement est un pari réussi. Quant aux ex-propriétaires qui avaient vendu les bâtiments et le fonds de commerce, ils ne gardent que des bons souvenirs de leur premier passage dans SOS Villages. "Vive SOS Villages et encore merci, pour nous, c'est que du positif", ont-ils lancé. Par ailleurs, l'atelier de ferronnerie, devenu aujourd'hui un terrain de pétanque, n'attend plus que le retour des clients.